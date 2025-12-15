Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fünffach gesuchter Straftäter in Haft

Kehl (ots)

Ein tunesischer Staatsangehöriger wurde mit gleich fünf Haftbefehlen gesucht. Am Samstagmorgen, dem 13. Dezember, wurde er von der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen festgenommen.

Der 32-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Straßburg nach Kehl gereist und wurde dabei von den Beamten kontrolliert. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er zur Identitätsfeststellung zum Bundespolizeirevier Kehl verbracht. Bei der Überprüfung seiner Fingerabdrücke stellten die Beamten fest, dass gegen ihn vier Strafvollstreckungshaftbefehle wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls in drei Fällen vorlagen, die eine Gesamtstrafe von 181 Tagen Haft umfassten. Zudem lag gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung vor.

Am 14.12. wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

