PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Untersuchungshaft wegen Handels mit Cannabis

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag, dem 8. Dezember, wurde ein tunesischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 35-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn am Bahnhof Kehl kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen Handels mit Cannabis in vier Fällen vorlag. Zudem war er nicht im Besitz gültiger Grenzübertrittspapiere. Er wurde am 9. Dezember 2025 dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 15:04

    BPOLI-OG: Unerlaubte Einreise verhindert: Zurückweisung nach Albanien

    Kehl (ots) - Am 8. Dezember 2025 versuchte ein albanischer Staatsangehöriger, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Bereits am darauffolgenden Tag wurde er durch die Bundespolizei nach Albanien zurückgewiesen. Der 31-Jährige war am Montagabend mit einem Fernreisebus über den Grenzübergang Kehl-Europabrücke von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:52

    BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

    Offenburg (ots) - Bei einer Streitigkeit am 7. Dezember 2025 gegen 20 Uhr im Bahnhof Offenburg sprühte eine 17-jährige kirgisische Staatsangehörige einer deutschen Staatsangehörigen Pfefferspray ins Gesicht. Durch das austretende Reizgas wurden vier weitere Personen an den Augen und Atemwegen ebenfalls gereizt. Zwei der Geschädigten wurden zur weiteren Behandlung ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 11:26

    BPOLI-OG: Mehrjährige flucht endet in Grenzkontrolle: 734 Tage Haft

    Kehl (ots) - Am Sonntagmorgen (07.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Reisebus aus Frankreich. Dabei konnte sich ein 27-Jähriger nicht ausweisen. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke im polizeilichen Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung. Der syrische Staatsangehörige war seit Mai ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren