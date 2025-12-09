Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Untersuchungshaft wegen Handels mit Cannabis

Kehl (ots)

Am Montagnachmittag, dem 8. Dezember, wurde ein tunesischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 35-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn am Bahnhof Kehl kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen Handels mit Cannabis in vier Fällen vorlag. Zudem war er nicht im Besitz gültiger Grenzübertrittspapiere. Er wurde am 9. Dezember 2025 dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell