Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Unfallzeugen gesucht

Hage - Radfahrer kollidiert mit E-Scooter-Fahrer

Aurich - E-Scooter ohne Versicherung

Norderney - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits vergangene Woche in Ihlow ereignet hat. Am Dienstag um 7 Uhr fuhren zwei Personen mit E-Scootern von der Auricher Straße auf die Loogstraße. Eine entgegenkommende 40-jährige Fahrradfahrerin musste ihnen ausweichen und stürzte. Die Frau wurde verletzt. Zudem entstand Sachschaden. Die beiden E-Scooter-Fahrer, vermutlich handelte es sich um Kinder oder Jugendliche, flüchteten von der Örtlichkeit. Beide E-Scooter sollen nicht beleuchtet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Ein Radfahrer hat am Montag in Hage einen Verkehrsunfall verursacht. Der 69 Jahre alte Mann fuhr gegen 18.10 Uhr mit einem Pedelec auf der Straße Baantjebur und geriet nach ersten Erkenntnissen auf die linke Fahrbahnseite. Dort stieß er mit einem 19-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 69-Jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Eine 30-jährige Frau auf einem E-Scooter ist am Montag in Aurich von der Polizei gestoppt worden. Sie nutzte während der Fahrt ihr Mobiltelefon. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Auf Norderney hat sich in der Nacht zu Montag eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte zwischen Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, in der Mühlenstraße einen grauen Citroen C3 am Fahrbahnrand. Der Wagen war in Fahrtrichtung zur Jann-Berghaus-Straße geparkt. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

