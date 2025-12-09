PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unerlaubte Einreise verhindert: Zurückweisung nach Albanien

Kehl (ots)

Am 8. Dezember 2025 versuchte ein albanischer Staatsangehöriger, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Bereits am darauffolgenden Tag wurde er durch die Bundespolizei nach Albanien zurückgewiesen.

Der 31-Jährige war am Montagabend mit einem Fernreisebus über den Grenzübergang Kehl-Europabrücke von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Dokumente stellte sich heraus, dass er sich bereits seit Juli dieses Jahres im Schengen-Raum aufhält und somit seine erlaubte Aufenthaltsdauer überschritten hat. Eine Recherche ergab, dass dem Mann bereits im Februar wegen desselben Verstoßes die Einreise verweigert wurde. Daraufhin wurde er am 9. Dezember 2025 über den Flughafen Memmingen nach Tirana zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

