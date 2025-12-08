PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mehrjährige flucht endet in Grenzkontrolle: 734 Tage Haft

Kehl (ots)

Am Sonntagmorgen (07.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Reisebus aus Frankreich. Dabei konnte sich ein 27-Jähriger nicht ausweisen. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke im polizeilichen Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung. Der syrische Staatsangehörige war seit Mai 2021 aus dem Maßregelvollzug einer Klinik abgängig. Da er keinerlei gültige Dokumente für die Einreise oder den Aufenthalt in Deutschland vorweisen konnte, wurde er mit einer Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise in ein Zentrum für Psychiatrie eingeliefert, wo er nun die nächsten 734 Tage seiner Haft verbüßt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 10:58

    BPOLI-OG: Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt

    Kehl (ots) - Am Samstag (06.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden einen Reisebus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein srilankischer Staatsangehöriger mit einem französischen Reiseausweis für Flüchtlinge und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der 30-Jährige war aufgrund versuchtem sexuellem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:47

    BPOLI-OG: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

    Kehl (ots) - Am 5. Dezember 2025 wurde ein tunesischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der 28-Jährige wies sich gegenüber den Beamten mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Das Dokument wurde sichergestellt und ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:42

    BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 24-Jähriger entgeht Haftstrafe

    Kehl (ots) - Bei der Einreise nach Deutschland wurde ein afghanischer Staatsangehöriger in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Zudem führte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere mit sich. Da der 24-Jährige die Geldstrafe bezahlen konnte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren