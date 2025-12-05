Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 24-Jähriger entgeht Haftstrafe

Kehl (ots)

Bei der Einreise nach Deutschland wurde ein afghanischer Staatsangehöriger in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Zudem führte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere mit sich. Da der 24-Jährige die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer 40-tägigen Haftstrafe. Er wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise trotz eines Einreiseverbots.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell