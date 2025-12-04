Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Offenburg (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde ein algerischer Staatsangehöriger am 3. Dezember 2025 von der Bundespolizei festgenommen.

Der 37-Jährige war mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist, wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert und konnte einen algerischen Reisepass sowie einen italienischen Aufenthaltstitel vorlegen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Er wurde daraufhin am 4. Dezember 2025 beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Auf der Fahrt dorthin leistete er massiven Widerstand, trat gegen, biss, beleidigte und bespuckte die Beamten. Zudem schrie er verfassungswidrige Parolen und begleitete dies mit entsprechenden Gesten. Eine Beamtin wurde bei den Widerstandshandlungen verletzt und musste sich zur Behandlung in eine Klinik begeben. Der zuständige Haftrichter setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, sodass der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell