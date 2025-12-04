PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

Offenburg (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde ein algerischer Staatsangehöriger am 3. Dezember 2025 von der Bundespolizei festgenommen.

Der 37-Jährige war mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist, wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert und konnte einen algerischen Reisepass sowie einen italienischen Aufenthaltstitel vorlegen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Er wurde daraufhin am 4. Dezember 2025 beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Auf der Fahrt dorthin leistete er massiven Widerstand, trat gegen, biss, beleidigte und bespuckte die Beamten. Zudem schrie er verfassungswidrige Parolen und begleitete dies mit entsprechenden Gesten. Eine Beamtin wurde bei den Widerstandshandlungen verletzt und musste sich zur Behandlung in eine Klinik begeben. Der zuständige Haftrichter setzte den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug, sodass der Mann anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 09:51

    BPOLI-OG: Festnahme wegen Diebstahl

    Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (02.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen algerischen Staatsangehörigen. Der 31-Jährige wies sich dabei mit einer Duldung aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls. Da der Mann die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun ersatzweise 11 Tage in Haft. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:58

    BPOLI-OG: Mit falschem Ausweis unterwegs

    Kehl (ots) - Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 30. November nach dessen Einreise aus Frankreich einen malischen Staatsangehörigen. Hierbei konnte der 41-Jährige an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl lediglich einen malischen Reisepass vorzeigen und war nicht im Besitz eines für die Einreise erforderlichen Visums oder eines Aufenthaltstitels. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren