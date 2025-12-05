Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

Kehl (ots)

Am 5. Dezember 2025 wurde ein tunesischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der 28-Jährige wies sich gegenüber den Beamten mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Das Dokument wurde sichergestellt und dem Mann die Einreise nach Deutschland verweigert. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und versuchter unerlaubter Einreise.

