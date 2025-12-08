Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Am Samstag (06.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden einen Reisebus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein srilankischer Staatsangehöriger mit einem französischen Reiseausweis für Flüchtlinge und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der 30-Jährige war aufgrund versuchtem sexuellem Übergriff sowie sexueller Nötigung unter Gewaltandrohung zur Untersuchungshaft ausgeschrieben. Er wurde einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

