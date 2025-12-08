PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt

Kehl (ots)

Am Samstag (06.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden einen Reisebus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein srilankischer Staatsangehöriger mit einem französischen Reiseausweis für Flüchtlinge und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der 30-Jährige war aufgrund versuchtem sexuellem Übergriff sowie sexueller Nötigung unter Gewaltandrohung zur Untersuchungshaft ausgeschrieben. Er wurde einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 13:47

    BPOLI-OG: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

    Kehl (ots) - Am 5. Dezember 2025 wurde ein tunesischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der 28-Jährige wies sich gegenüber den Beamten mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Das Dokument wurde sichergestellt und ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:42

    BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: 24-Jähriger entgeht Haftstrafe

    Kehl (ots) - Bei der Einreise nach Deutschland wurde ein afghanischer Staatsangehöriger in einer grenzüberschreitenden Straßenbahn in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. Zudem führte er keine gültigen Grenzübertrittspapiere mit sich. Da der 24-Jährige die Geldstrafe bezahlen konnte, ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 16:01

    BPOLI-OG: In Untersuchungshaft

    Offenburg (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde ein algerischer Staatsangehöriger am 3. Dezember 2025 von der Bundespolizei festgenommen. Der 37-Jährige war mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland gereist, wurde am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert und konnte einen algerischen Reisepass sowie einen italienischen Aufenthaltstitel vorlegen. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren