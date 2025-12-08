PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Bei einer Streitigkeit am 7. Dezember 2025 gegen 20 Uhr im Bahnhof Offenburg sprühte eine 17-jährige kirgisische Staatsangehörige einer deutschen Staatsangehörigen Pfefferspray ins Gesicht. Durch das austretende Reizgas wurden vier weitere Personen an den Augen und Atemwegen ebenfalls gereizt. Zwei der Geschädigten wurden zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die 17-Jährige flüchtete, konnte jedoch durch die Bundespolizei in einem angrenzenden Park gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden neben dem eingesetzten Pfefferspray eine Ecstasy-Tablette sowie eine geringe Menge Cannabisharz aufgefunden. Das Pfefferspray und das Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen die 17-Jährige wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie ihrer Mutter übergeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 11:26

    BPOLI-OG: Mehrjährige flucht endet in Grenzkontrolle: 734 Tage Haft

    Kehl (ots) - Am Sonntagmorgen (07.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen Reisebus aus Frankreich. Dabei konnte sich ein 27-Jähriger nicht ausweisen. Die Überprüfung seiner Fingerabdrücke im polizeilichen Fahndungssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen gefährlicher Körperverletzung. Der syrische Staatsangehörige war seit Mai ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 10:58

    BPOLI-OG: Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt

    Kehl (ots) - Am Samstag (06.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in den frühen Morgenstunden einen Reisebus an der Europabrücke in Kehl. Dabei wies sich ein srilankischer Staatsangehöriger mit einem französischen Reiseausweis für Flüchtlinge und einem französischen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Der 30-Jährige war aufgrund versuchtem sexuellem ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 13:47

    BPOLI-OG: Gefälschte Identitätskarte sichergestellt

    Kehl (ots) - Am 5. Dezember 2025 wurde ein tunesischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernbus am Grenzübergang Kehl-Europabrücke von der Bundespolizei kontrolliert. Der 28-Jährige wies sich gegenüber den Beamten mit einer belgischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Das Dokument wurde sichergestellt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren