Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Offenburg (ots)

Bei einer Streitigkeit am 7. Dezember 2025 gegen 20 Uhr im Bahnhof Offenburg sprühte eine 17-jährige kirgisische Staatsangehörige einer deutschen Staatsangehörigen Pfefferspray ins Gesicht. Durch das austretende Reizgas wurden vier weitere Personen an den Augen und Atemwegen ebenfalls gereizt. Zwei der Geschädigten wurden zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die 17-Jährige flüchtete, konnte jedoch durch die Bundespolizei in einem angrenzenden Park gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung wurden neben dem eingesetzten Pfefferspray eine Ecstasy-Tablette sowie eine geringe Menge Cannabisharz aufgefunden. Das Pfefferspray und das Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen die 17-Jährige wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln erstattet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde sie ihrer Mutter übergeben.

