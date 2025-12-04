PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (24.- 30. November 2025) sind insgesamt 14 Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden.

In einem Fall in Dümpten gelangten unbekannte Täter über das geschlossene Garagentor und durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung. Hier durchsuchten sie die Räume und flohen anschließend mit ihrer Beute.

Die Polizei Oberhausen appelliert an Oberhausener Bürgerinnen und Bürger Ihr Zuhause noch zusätzlich zu sichern. Welche Möglichkeiten es gibt, darüber informiert der Technische Sicherheitsberater der Polizei Oberhausen. Kostenlos & unverbindlich!

Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter der Telefonnummer: 0208-826-4511.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren