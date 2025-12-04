Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (24.- 30. November 2025) sind insgesamt 14 Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden.

In einem Fall in Dümpten gelangten unbekannte Täter über das geschlossene Garagentor und durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung. Hier durchsuchten sie die Räume und flohen anschließend mit ihrer Beute.

Die Polizei Oberhausen appelliert an Oberhausener Bürgerinnen und Bürger Ihr Zuhause noch zusätzlich zu sichern. Welche Möglichkeiten es gibt, darüber informiert der Technische Sicherheitsberater der Polizei Oberhausen. Kostenlos & unverbindlich!

Vereinbaren Sie einfach einen Termin unter der Telefonnummer: 0208-826-4511.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell