Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Schauspielerin Wilma Elles übernimmt Schirmherrschaft der türkischsprachigen #NMDO-Präventionskampagne der Polizei Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

Die türkischsprachige Ausgabe der Präventionskampagne "Nicht mit Deiner Oma - Nicht mit Deinem Opa - #NMDO", die sich insbesondere an türkischstämmige Seniorinnen und Senioren in Oberhausen richtet, startet Ende dieser Woche.

Prominente Unterstützung erhält das Projekt der Kooperationspartner Kommunales Integrationszentrum (KI) der Stadt Oberhausen, Polizei Oberhausen und pro wohnen international e.V. durch die Schauspielerin Wilma Elles, die die Schirmherrschaft übernommen hat.

In einer Videobotschaft betont Frau Elles, selbst Mutter von vier Kindern und Tochter eines Seniors, die besondere Bedeutung der Präventionsarbeit:

"Unsere älteren Mitmenschen verdienen Sicherheit, Respekt und klare Informationen. Besonders viele Menschen aus unserer Community sind leider immer wieder von Betrugsmaschen betroffen. Mit #NMDO wollen wir ihnen zeigen, wie sie sich schützen können - verständlich und alltagsnah, auch auf Türkisch."

Die Kampagne wendet sich an Seniorinnen und Senioren sowie Angehörige und der türkischstämmigen Community. Sie informiert über aktuelle Betrugsformen - wie falsche Polizeibeamte, Schockanrufe oder Betrug an der Haustür - und zeigt wirkungsvolle Strategien, um sich davor zu schützen.

Zum offiziellen Kampagnenstart am

Freitag, den 5.12.2025, um 10:00 Uhr,

im "Nachbarschaftstreff",

Richard-Demel-Straße 65,

sind auch alle Medienvertreter eingeladen, die Videobotschaften von Wilma Elles erstmals zu sehen.

Ziel der Kampagne ist auch, Menschen mit türkischem Hintergrund in ihrer Muttersprache zu erreichen, Informationsbarrieren abzubauen und Vertrauen zu stärken. Die Polizei Oberhausen setzt damit ein deutliches Zeichen für mehr Sicherheit, Teilhabe und Prävention in einer der größten Communities der Region.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell