POL-OB: Fußballbegegnung der Regionalliga West zwischen SC Rot-Weiß Oberhausen und 1. FC Bocholt am 29.11.2025, 14:00 Uhr, im Stadion Niederrhein
Oberhausen (ots)
Zuschauer: 3.434 Ergebnis: 3:2
Die Zuschauer, darunter 400 Gästefans, sahen ein unterhaltsames Spiel. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.
Rückfragen bitte an:
(Nur für Journalisten / Medienvertreter)
Polizeipräsidium Oberhausen
Leitstelle
Telefon: 0208/8260
E-Mail: Leitstelle.Oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw
Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell