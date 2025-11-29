PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Fußballbegegnung der Regionalliga West zwischen SC Rot-Weiß Oberhausen und 1. FC Bocholt am 29.11.2025, 14:00 Uhr, im Stadion Niederrhein

Oberhausen (ots)

Zuschauer: 	3.434
Ergebnis: 	3:2

Die Zuschauer, darunter 400 Gästefans, sahen ein unterhaltsames Spiel. Aus polizeilicher Sicht verlief das Spiel friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
