Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Drogenhändler auf frischer Tat erwischt

Oberhausen (ots)

Nicht immer sind die Polizistinnen und Polizisten der Polizei Oberhausen als solche auf den ersten Blick zu erkennen. Denn in manchen Fällen ist es ratsam verdeckt zu ermitteln und die Kriminellen auf frischer Tat zu erwischen.

So geschehen durch die zivilen Beamtinnen und Beamten des Drogenkommissariats, das am Mittwoch (26.11.) einen Kontrolltag im Bereich des Sterkrader Bahnhofs in Oberhausen durchgeführt hat. Der Fokus: Drogenhandel, aber auch andere Straftaten. Und sie wurden schnell fündig. Sie beobachteten einen 20-Jährigen, der auf der Rückseite des Bahnhofs einen florierenden Drogenhandel betrieb. Schließlich griffen die Beamten zu und nahmen den Mann fest.

Nach einem Aufenthalt im Polizeigewahrsam wurde der 20-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Er wurde unmittelbar der JVA zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an und werden durch die Staatsanwaltschaft Duisburg sowie das Kriminalkommissariat 12 der Polizei Oberhausen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell