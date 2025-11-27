Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kein Licht, Schlangenlinien und "nur zwei Bier" - Weihnachtsmarktbesuch endet auf der Wache

Oberhausen (ots)

Am späten Mittwochabend (26.11., 23:45 Uhr) fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Oberhausen auf der Essener Straße ein Hyundai auf, der ohne eingeschaltetes Abblendlicht unterwegs war und zudem deutliche Schlangenlinien fuhr - offenbar noch im "Lichterglanz-Modus" des Weihnachtsmarktes.

Die Polizisten gaben der 44-jährigen Fahrerin eindeutige Anhaltesignale ("Stopp Polizei"). Doch die Frau setzte ihre Fahrt unbeirrt und mit gleichbleibender Geschwindigkeit fort. Erst an der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Essener Straße / Konrad-Adenauer-Allee kam das Fahrzeug verkehrsbedingt zum Stehen.

Als die Beamten sich neben das Auto setzten, bemerkten sie stark beschlagene Scheiben. Trotz deutlicher Zeichen mit der Taschenlampe reagierte die Fahrerin zunächst nicht. Erst nach Klopfen an der Fahrertür öffnete sie diese - und der Grund für ihr Verhalten wurde schnell klar: Die Frau roch deutlich nach Alkohol, sprach stark lallend und torkelte beim Aussteigen sichtbar. Ein Atemalkoholtest scheiterte mehrfach, da sie nicht in der Lage war, ausreichend zu pusten.

Auf Nachfrage gab die Beschuldigte an, sie habe "nur zwei Bier" auf dem Oberhausener Weihnachtsmarkt getrunken - offenbar genug, um jede Orientierung zu verlieren...

Die 44-Jährige wurde für eine Blutprobenentnahme zu einer Polizeiwache gebracht. Ihr Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen gesichert und auf einen Parkplatz verbracht. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

