Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rasanter Start, abruptes Ende - Fluchtversuch endet in Sackgasse

Oberhausen (ots)

Am Montagabend (24.11.) gegen 19:00 Uhr beabsichtigte eine Streifenwagenbesatzung auf der Teutoburger Straße, einen Pkw zu kontrollieren. Die Fahrerin war zuvor in ihrem Mercedes beim Telefonieren am Steuer aufgefallen. Die 21-Jährige hielt zunächst an, entschied sich dann jedoch spontan zur Weiterfahrt, als die Einsatzkräfte ausstiegen.

Die anschließende Flucht führte über die Kapellenstraße und war geprägt von deutlich überhöhter Geschwindigkeit sowie mehreren gefährlichen Überholmanövern. Dabei geriet die Fahrerin wiederholt in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen mussten. Die Flucht nahm in einer Sackgasse ihr abruptes Ende. Ein letzter Versuch, zu Fuß zu entkommen, war jedoch vergebens - die Einsatzkräfte holten sie schnell ein.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 21-Jährige zwar über einen Führerschein verfügt, sie diesen jedoch bereits beim Straßenverkehrsamt hätte abgeben müssen. Zudem stand die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Drogenvortest fiel positiv aus, woraufhin ihr auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Dort zeigte die junge Fahrerin immerhin Einsicht und entschuldigte sich für ihr Verhalten.

Der Führerschein sowie das Fahrzeug der Frau wurden sichergestellt, da sie sich neben mehreren Verkehrsverstößen auch wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten muss. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

