Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kleinanzeigen: Große Überraschung für junge Betrügerin

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Ein hochwertiges Smartphone zu einem außergewöhnlich günstigen Preis - zu gut, um wahr zu sein. Ein 58-Jähriger war Anfang November auf einer Kleinanzeigen-Plattform auf ein Samsung Galaxy S25 Ultra (1 TB Speicher) aufmerksam geworden. Nach kurzer Kontaktaufnahme einigte er sich mit der Verkäuferin auf einen Kaufpreis von 950 Euro. Als Treffpunkt zur Übergabe wurde der Eingangsbereich eines Supermarktes an der Danziger Straße in Oberhausen vereinbart.

Der Account der Anbieterin war neu, verfügte über keinerlei Bewertungen, und der Übergabeort anonym - mehrere Hinweise, die im Rückblick auf einen möglichen Betrugsversuch schließen lassen. Bei dem Treffen übergab der Käufer der Verkäuferin das vereinbarte Bargeld. Zuhause stellte er jedoch ernüchtert fest, dass es sich bei dem Smartphone um ein minderwertiges Fake-Gerät im geschätzten Wert von etwa 50 Euro handelte.

Entscheidende Wendung

Der 58-Jährige stieß wenig später auf derselben Plattform auf ein nahezu identisches Angebot - mutmaßlich von derselben Person. Er erstelle einen neuen Account und vereinbarte unter dem Vornamen "Felix" einen erneuten Übergabetermin für Mittwoch, den 19. November, diesmal am Oberhausener Hauptbahnhof. Dieses Mal informierte er vorab das Kriminalkommissariat 21, das unter anderem für Betrugsdelikte zuständig ist.

Als die 25-jährige Tatverdächtige am Treffpunkt erschien und den vermeintlichen Käufer mit den Worten "Bist du der Felix?" ansprach, wies sich dieser mit seinem polizeilichen Dienstausweis aus. Die junge Frau wurde zur Wache gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war sie bislang polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell