POL-OB: Unfallbeteiligter überschlägt sich und flüchtet vom Unfallort

Oberhausen (ots)

Am Dienstagmorgen (25.11.2025, gegen 06:30 Uhr) wurden mehrere Streifenwagen zur Bottroper Straße (Höhe Hausnummer 60) gerufen. Zeugen hatten einen schweren Verkehrsunfall gemeldet, bei dem sich ein Fahrzeug überschlagen und auf dem Dach liegen geblieben war. Ein Unfallbeteiligter war unmittelbar nach dem Crash zu Fuß in Richtung Olga-Park geflüchtet.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte mehrere am Unfall beteiligte Personen an - niemand war verletzt. Ein Opel Corsa lag mittig auf der Fahrbahn auf dem Dach. Insgesamt wurden sechs Fahrzeuge beschädigt, darunter zwei geparkte Autos. Der Fahrer des überschlagenen Fahrzeugs war nicht mehr vor Ort.

Die Einsatzkräfte konnten den 36-jährigen Unfallbeteiligten wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen. Nach ersten Ermittlungen stand er zum Unfallzeitpunkt mutmaßlich unter dem Einfluss verschiedener Betäubungsmittel - das ist auch der wahrscheinliche Grund für seine Flucht. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen versuchte der Mann mehrere Fahrzeuge zu überholen, obwohl diese ebenfalls gerade zum Überholen angesetzt hatten. Dabei kam es zur Kollision mit mehreren Pkw, in deren Folge sich der Opel überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Das Verkehrskommissariat der Polizei Oberhausen hat die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

