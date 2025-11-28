Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Illegale Spritztour mit schweren Folgen

Oberhausen (ots)

In der Nacht auf Freitag (28.11.), gegen 1:20 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Osterfelder Straße ein Fahrzeug auf, das im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden sollte. Der Fahrer jedoch ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit. Die rasante Fahrt nahm schließlich am Hausmannsfeld ihr Ende, da es dem Fahrer bei der überhöhten Geschwindigkeit und der feuchten Fahrbahn nicht gelang, die Linkskurve zu halten. Der 16-jährige Fahrer kam rechtseitig von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall wurde ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben.

In dem Fahrzeug wurden drei weitere jugendliche Insassen festgestellt, alle unverletzt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest und ein Drogenvortest fielen beide negativ aus. Da der Fahrzeugführer erst 16 Jahre alt ist, war er auch nicht im Besitz eines Führerscheins. Das Fahrzeug wurde sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten. Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell