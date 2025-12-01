Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß

Oberhausen (ots)

Am Samstagnachmittag (29.11.), gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Straßburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der junge Mann in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des 21-Jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Die 39-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell