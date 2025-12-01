PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß

POL-OB: Pkw überschlägt sich nach Zusammenstoß
  • Bild-Infos
  • Download

Oberhausen (ots)

Am Samstagnachmittag (29.11.), gegen 16:30 Uhr, ereignete sich auf der Straßburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-jähriger Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der junge Mann in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß überschlug sich das Fahrzeug des 21-Jährigen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und erlitt nur leichte Verletzungen. Die 39-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Pkw blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Oberhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Oberhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 16:17

    POL-OB: Drogenhändler auf frischer Tat erwischt

    Oberhausen (ots) - Nicht immer sind die Polizistinnen und Polizisten der Polizei Oberhausen als solche auf den ersten Blick zu erkennen. Denn in manchen Fällen ist es ratsam verdeckt zu ermitteln und die Kriminellen auf frischer Tat zu erwischen. So geschehen durch die zivilen Beamtinnen und Beamten des Drogenkommissariats, das am Mittwoch (26.11.) einen Kontrolltag im Bereich des Sterkrader Bahnhofs in Oberhausen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:23

    POL-OB: Illegale Spritztour mit schweren Folgen

    Oberhausen (ots) - In der Nacht auf Freitag (28.11.), gegen 1:20 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Osterfelder Straße ein Fahrzeug auf, das im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden sollte. Der Fahrer jedoch ignorierte die Anhaltezeichen der Polizei und flüchtete mit teils stark überhöhter Geschwindigkeit. Die rasante Fahrt nahm schließlich am Hausmannsfeld ihr Ende, da es dem Fahrer bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren