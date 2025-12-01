Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit Motorrad - Fahrer schwer verletzt

Oberhausen (ots)

Am Sonntagvormittag (30.11.), gegen 11:44 Uhr, kam es auf der Eichenstraße/Werthfeldstraße zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers.

Ein 34-jähriger Mann befuhr die Eichenstraße, verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte die Leitplanke, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn der Werthfeldstraße. Dort kam es zur Kollision mit einem Pkw, unter dem er eingeklemmt wurde.

Der schwer verletzte Motorradfahrer war ansprechbar und wurde umgehend in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der 51-jährige Pkw-Fahrer verblieb unverletzt.

Ein Verkehrsunfallteam aus Recklinghausen sicherte vor Ort die Spurenlage. Sowohl der Pkw, als auch das Motorrad wurden zur weiteren Untersuchung sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an und werden durch das Verkehrskommissariat in Oberhausen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell