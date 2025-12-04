Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verfolgungsfahrt durch die Innenstadt

Oberhausen (ots)

Am Mittwochvormittag (03.12.), gegen elf Uhr, fiel zwei Polizisten im Rahmen einer Streifenfahrt ein größerer Van mit Duisburger Kennzeichen auf, der in einem optisch schlechten Zustand war. Sie beschlossen, den Van der auf der Buschhausener Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof unterwegs war, etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Aufgrund des Verkehrs war es jedoch nicht sofort möglich, an das Fahrzeug aufzuschließen. Als es dann aber schließlich von der Hansastraße auf die Friedrich-Karl-Straße abbog, gaben die Beamten Anhaltezeichen. Diese ignorierte der Fahrer allerdings.

Noch waren die Polizisten der Meinung, dass der Fahrer entweder die Anhaltezeichen nicht gesehen habe oder nach einem geeigneten Platz Ausschau hielt, um anzuhalten. Mit einem Mal jedoch wurde klar, dass der Fahrer keineswegs die Absicht hatte, anzuhalten. Denn plötzlich bog er nach rechts in die Stöckmannstraße ein - und zwar entgegen der Einbahnstraße. Auch alle anderen Verkehrszeichen interpretierte er neu. Die Polizisten folgten dem Van nun mit Blaulicht und Signalhorn. Nun fuhr er in einen verkehrsberuhigten Bereich, den man nur mit Schrittgeschwindigkeit befahren darf mit ca. 40 km/h. Nur durch eine schnelle Lenkbewegung konnte ein entgegenkommender Fahrradfahrer im letzten Moment ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Die Verfolgungsfahrt endete schließlich in der Gutenbergstraße, da hier wegen einer Baustelle die Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Sobald das Fahrzeug angehalten hatte, öffnete sich die Tür und der Fahrer sprang hinaus und trat die Flucht an, die jedoch an einem Bauzaun ihr jähes Ende fand.

Der 28-Jährige gab sofort zu, dass er nur eine syrische Fahrerlaubnis besitze. Eine kurze Recherche belegte, dass der Syrer bereits mehrfach aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Desweiteres fiel der Drogenvortest positiv aus. Da er keinerlei Dokumente vorweisen konnte, musste er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache Alt-Oberhausen gebracht werden und wurde anschließend verlassen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen diverser Verstöße, unter anderem wegen der Straßenverkehrsgefährdung durch grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahren, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Fahren unter Einwirkung von Betäubungsmitteln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell