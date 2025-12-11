Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr

Kehl (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 47-Jährigen an der Tram D Haltetstelle in Kehl. Er wies sich mit einem abgelaufenen französischen Flüchtlingsreisepass, einem ebenfalls abgelaufenen französischen Aufenthaltstitel und einem Verlängerungsantrag aus. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise. Die Überprüfung der Daten ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Trunkenheit im Verkehr. Da er die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte, verbüßt er nun ersatzweise 45 Tage Haft.

