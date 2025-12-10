Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Altenheim: Verstoß gegen das Waffengesetz

Altenheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen des 10. Dezembers 2025 wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim von der Bundespolizei überprüft. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fand man im Handschuhfach ein nicht zugelassenes Pfefferspray. Im Kofferraum wurden zudem eine Luftdruckwaffe und die dazugehörigen Bleikugeln gefunden. Ein durchgeführter Urintest schlug positiv auf den Konsum von Cannabis an. Das Polizeirevier Offenburg wurde daraufhin hinzugezogen und veranlasste eine Blutentnahme. Insgesamt ergab sich der Verdacht zweier Verstöße gegen das Waffengesetz sowie des Führens eines Fahrzeugs unter berauschenden Mitteln.

