PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Altenheim: Verstoß gegen das Waffengesetz

Altenheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen des 10. Dezembers 2025 wurde ein französischer Staatsangehöriger am Grenzübergang Altenheim von der Bundespolizei überprüft. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs fand man im Handschuhfach ein nicht zugelassenes Pfefferspray. Im Kofferraum wurden zudem eine Luftdruckwaffe und die dazugehörigen Bleikugeln gefunden. Ein durchgeführter Urintest schlug positiv auf den Konsum von Cannabis an. Das Polizeirevier Offenburg wurde daraufhin hinzugezogen und veranlasste eine Blutentnahme. Insgesamt ergab sich der Verdacht zweier Verstöße gegen das Waffengesetz sowie des Führens eines Fahrzeugs unter berauschenden Mitteln.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 15:12

    BPOLI-OG: Untersuchungshaft wegen Handels mit Cannabis

    Kehl (ots) - Am Montagnachmittag, dem 8. Dezember, wurde ein tunesischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei festgenommen. Der 35-Jährige wurde im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen in einer grenzüberschreitenden Regionalbahn am Bahnhof Kehl kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen Handels mit Cannabis in vier Fällen vorlag. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:04

    BPOLI-OG: Unerlaubte Einreise verhindert: Zurückweisung nach Albanien

    Kehl (ots) - Am 8. Dezember 2025 versuchte ein albanischer Staatsangehöriger, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Bereits am darauffolgenden Tag wurde er durch die Bundespolizei nach Albanien zurückgewiesen. Der 31-Jährige war am Montagabend mit einem Fernreisebus über den Grenzübergang Kehl-Europabrücke von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:52

    BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

    Offenburg (ots) - Bei einer Streitigkeit am 7. Dezember 2025 gegen 20 Uhr im Bahnhof Offenburg sprühte eine 17-jährige kirgisische Staatsangehörige einer deutschen Staatsangehörigen Pfefferspray ins Gesicht. Durch das austretende Reizgas wurden vier weitere Personen an den Augen und Atemwegen ebenfalls gereizt. Zwei der Geschädigten wurden zur weiteren Behandlung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren