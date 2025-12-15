PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschte Identitätskarte sicher

Kehl (ots)

Am 13. Dezember 2025 wurde ein syrischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug aus Frankreich beim Halt in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Er wies sich mit einem Foto einer portugiesischen Identitätskarte aus. Zur Überprüfung seiner Identität wurde er auf das Bundespolizeirevier Kehl verbracht. Dort wurde eine totalgefälschte portugiesische Identitätskarte aufgefunden. Daher bestand der Verdacht der Urkundenfälschung, des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen und der versuchten unerlaubten Einreise. Gegen den 27-Jährigen wurde ein vierjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot erlassen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er nach Frankreich zurückgewiesen. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg

