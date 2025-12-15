PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 24-Jähriger muss mit Anzeigen rechnen

Offenburg (ots)

Ein alkoholisierter 24-Jähriger hat am Samstagabend (13.12) am Bahnhof Offenburg die Bundespolizei auf den Plan gerufen. Der slowakische Staatsangehörige war zuvor mit einem ICE unterwegs und nicht im Besitz eines Zugtickets.

Gegenüber den Beamten verhielt er sich unkooperativ und aggressiv. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gestikulierte er lautstark mit geballten Fäusten, versuchte die Streife anzugreifen und anzuspucken. Unter fortlaufenden Beleidigungen wurde er zur Dienststelle verbracht. Ein dort durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zusätzlich hatte er eine geringe Menge Cannabis bei sich. Als der 24-Jährige nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen werden sollte, warf er einem Beamten einen Gegenstand ins Gesicht und ihm wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Die Nacht verbrachte er daraufhin in polizeilichem Gewahrsam. Der slowakische Staatsangehörige muss nun mit einigen Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

