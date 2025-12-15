PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen mit anschließender Zurückschiebung nach Frankreich

Kehl (ots)

Am Samstagmittag (13.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen russischen Staatsangehörigen der versuchte fußläufig über die Europabrücke in Kehl einzureisen. Da er sich lediglich mit einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen konnte, bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der Abgleich seiner Daten ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme.

Am Sonntagnachmittag (14.12.25) wurde ein türkischer Staatsangehöriger an der Tram D Haltestelle kontrolliert. Der 33-Jährige konnte sich lediglich mit einem französischen Führerschein ausweisen, die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Unterschlagung.

Beide Personen konnten letztlichen die geforderte Geldstrafe bezahlen, entgingen damit Haftstrafen von 15 und 50 Tagen und wurden mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise nach Frankreich zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:16

    BPOLI-OG: Mehrere Festnahmen am Wochenende

    Kehl/ Offenburg (ots) - Am Samstagmittag (13.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Offenburg einen 36-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, welcher zur Festnahme wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ausgeschrieben war. Er konnte die Geldstrafe vor Ort bezahlen und entging damit einer 12-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Samstagnacht (14.12.25) kontrollierten Bundespolizisten an der Europabrücke einen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 10:51

    BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gefälschte Identitätskarte sicher

    Kehl (ots) - Am 13. Dezember 2025 wurde ein syrischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug aus Frankreich beim Halt in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Er wies sich mit einem Foto einer portugiesischen Identitätskarte aus. Zur Überprüfung seiner Identität wurde er auf das Bundespolizeirevier Kehl verbracht. Dort wurde eine ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 09:56

    BPOLI-OG: Fünffach gesuchter Straftäter in Haft

    Kehl (ots) - Ein tunesischer Staatsangehöriger wurde mit gleich fünf Haftbefehlen gesucht. Am Samstagmorgen, dem 13. Dezember, wurde er von der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen festgenommen. Der 32-Jährige war mit einer grenzüberschreitenden Straßenbahn von Straßburg nach Kehl gereist und wurde dabei von den Beamten kontrolliert. Da er sich nicht ausweisen konnte, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren