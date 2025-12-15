Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen mit anschließender Zurückschiebung nach Frankreich

Kehl (ots)

Am Samstagmittag (13.12.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei in Kehl einen russischen Staatsangehörigen der versuchte fußläufig über die Europabrücke in Kehl einzureisen. Da er sich lediglich mit einem französischen Aufenthaltstitel ausweisen konnte, bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise. Der Abgleich seiner Daten ergab zudem eine Ausschreibung zur Festnahme.

Am Sonntagnachmittag (14.12.25) wurde ein türkischer Staatsangehöriger an der Tram D Haltestelle kontrolliert. Der 33-Jährige konnte sich lediglich mit einem französischen Führerschein ausweisen, die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Unterschlagung.

Beide Personen konnten letztlichen die geforderte Geldstrafe bezahlen, entgingen damit Haftstrafen von 15 und 50 Tagen und wurden mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell