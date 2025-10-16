PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe stehlen Motorrad +++ Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt +++ Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe stehlen Motorrad,

Taunusstein-Hahn, Scheiertalstraße, Donnerstag, 16.10.2025, 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstagmorgens haben Diebe in Taunusstein-Hahn ein Motorrad mitgehen lassen. Gegen 08:00 Uhr hatte der Besitzer einer schwarzen Yamaha XJ 600 N sein Zweirad in der Scheidertalstraße abgestellt. Als er einige Stunden später zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Motorrad im Wert von etwa 1.500 Euro jede Spur. Zuletzt war es mit dem Kennzeichen "WI-EX 5" ausgestattet gewesen.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt, Hünstetten-Oberlibbach, Bundesstraße 417 Dienstag, 14.10.2025 bis Donnerstag, 16.10.2025

(fh)Die Polizei im Rheingau-Taunus-Kreis hat in den vergangenen Tagen mehrfach sowohl mobile als auch stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Die bisher größte Kontrolle fand am Dienstagabend auf einem Parkplatz nahe der Bundesstraße 417 bei Oberlibbach statt. Gemeinsam mit dem Ordnungsamt Idstein hatten sich dort mehrere Streifen der zuständigen Polizeistation postiert, um Autofahrerinnen und Autofahrer sowie deren Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen. Bei insgesamt 13 Fahrzeugen lagen Mängel, insbesondere der Beleuchtungseinrichtungen, vor. Darüber hinaus fuhr ein Mann mit einem offenen Haftbefehl in die Kontrollstelle ein, welcher daraufhin von den Beamten vollstreckt wurde. Eine weitere Person konnte keine Fahrerlaubnis vorlegen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Die Polizei wird auch in Zukunft immer wieder Verkehrskontrollen im Sinne der Verkehrspräventionsarbeit durchführen und dabei auch insbesondere auf die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungen achten.

3. Unfallflucht auf Schwimmbadparkplatz, Taunusstein-Hahn, Zum Schwimmbad, Mittwoch, 15.10.2025, 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

(fh)Am frühen Mittwochabend ereignete sich auf dem Parkplatz des Schwimmbads von Taunusstein ein Unfall, in dessen Folge die Verursacherin oder der Verursacher floh. In der Zeitspanne von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde ein auf dem Schwimmbadparkplatz abgestellter, auberginefarbener Citroen C3 angefahren und rund um die Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Von der verursachenden Person fehlt bislang jede Spur.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell