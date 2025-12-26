Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkr. TUT) Alkoholisierter Autofahrer verursacht hohen Sachschaden (25.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall ist es in der Nacht zu Freitag gegen 23.30 Uhr in der Finkenstraße gekommen. Ein 29-jähriger Fahrer eines Audi A5 befuhr die Finkenstraße in Richtung Neuhauser Straße und kam nach der Einmündung der Johann-Sebastian-Bach-Str. nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei krachte er in mehrere abgestellte Fahrzeuge und verursachte einen Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 EUR.

Vor Ort stellten Beamte des Polizeireviers Tuttlingen Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen fest. Dieser verweigerte jedoch einen Alkoholtest, weshalb beim Audi-Fahrer eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Führerschein des Autofahrers und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell