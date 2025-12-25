PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen
Lkrs. Tuttlingen) Bahnunfall -Zeugenaufruf- (24.12.2025)

Geisingen (ots)

Am 24.12.25, gegen 10:35 Uhr, ereignete sich am Bahnübergang Hauptstraße / Engener Straße ein Unfall mit Personenschaden. Zur genannten Zeit war eine männliche Person trotz Rotlichts und geschlossener Bahnschranke auf die Bahngleise gelangt. Hier wurde der Mann von einem aus Richtung Offenburg einfahrenden Personenzug, belegt mit ca. 72 Fahrgästen, erfasst. Der Mann erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Zur Unfallaufnahme mussten die Bahngleise bis gegen 13:35 Uhr gesperrt werden. Eine Identifizierung der Person war bislang nicht möglich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, T.: 07733/99600, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren