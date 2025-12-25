Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Lkrs. Tuttlingen) Bahnunfall -Zeugenaufruf- (24.12.2025)

Geisingen (ots)

Am 24.12.25, gegen 10:35 Uhr, ereignete sich am Bahnübergang Hauptstraße / Engener Straße ein Unfall mit Personenschaden. Zur genannten Zeit war eine männliche Person trotz Rotlichts und geschlossener Bahnschranke auf die Bahngleise gelangt. Hier wurde der Mann von einem aus Richtung Offenburg einfahrenden Personenzug, belegt mit ca. 72 Fahrgästen, erfasst. Der Mann erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Zur Unfallaufnahme mussten die Bahngleise bis gegen 13:35 Uhr gesperrt werden. Eine Identifizierung der Person war bislang nicht möglich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, T.: 07733/99600, in Verbindung zu setzen.

