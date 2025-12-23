Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L 173

Schwarzwald Baar Kreis) 2. NACHTRAGSMELDUNG - Zeugenaufruf nach tödlichem Unfall (05.12.2025)

Vöhrenbach - L 173 (ots)

Nach dem tödlichen Unfall auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Furtwangen am 05.12.2025 bittet die Verkehrspolizei um Hinweise zu einem Autofahrer im Gegenverkehr. Es wurde bekannt, dass der Fahrer des verunfallten BMW kurz zuvor einen Linienbus überholte und dabei möglicherweise ein entgegenkommendes Fahrzeug gefährdete. Die Polizei sucht nun den Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs oder Personen, die Hinweise auf ihn geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 / 348790 bei der Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil zu melden.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6174864

