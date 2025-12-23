POL-KN: (Spaichingen
Landkreis Tuttlingen) Einbruch am Kastanienweg (19.12.2025 - 22.12.2025)
Spaichingen (ots)
Im Zeitraum von Freitag, 18:00 Uhr, bis Montag, 14:30 Uhr, hat sich an der Straße "Kastanienweg" ein Einbruch ereignet. Auf noch nicht geklärte Weise verschafften sich die unbekannten Täter die Möglichkeit in das Gebäude zu gelangen. Dort entwendeten sie Schmuck in einem hohen fünfstelligen Wert und verließen das Objekt wieder. Die Ermittlungen dauern an. Hierzu bittet die Kriminalpolizei in Rottweil sich, unter der Nummer 0741 / 4770, zu melden.
