PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 15-Jährige aus dem Rheingau vermisst

Bad Schwalbach (ots)

Rheingau,

seit dem 23.10.2025

(pl)Seit Donnerstag, dem 23.10.2025 wird die 15-jährige Stella-Maris Nelli Schöffel aus einer Jugendeinrichtung im Rheingau vermisst. Die 15-Jährige ist am Donnerstagabend von einem Spaziergang nicht zur vereinbarten Zeit in die Jugendeinrichtung zurückgekehrt. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Stella-Maris Nelli ist ca. 1,50 Meter groß und hat eine zierliche Statur sowie lange, glatte mittelbraune Haare. Zuletzt hat sie ein bauchfreies Oberteil, eine hellgraue Sweatjacke, eine hellgraue Jogginghose und weiße Sneakers getragen. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

