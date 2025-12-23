Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht ohne Führerschein (19.12.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Entgegen verschiedener Vorschriften hat sich am Freitagnachmittag, gegen 18 Uhr, ein 30-Jähriger in Bad Dürrheim verhalten. Zunächst fiel der Mann auf, als er auf der Schwenninger Straße einen Unfall beim Spurwechsel mit einem Seat verursachte. Er entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle, ohne an der Unfallaufnahme mitzuwirken. Den Audi A6, welchen er fuhr, hatte er sich darüber hinaus ohne die Erlaubnis des Besitzers ausgeliehen. Dem hätte der wahrscheinlich auch nicht zugestimmt, denn der Unfallflüchtige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen in der Sache dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich, unter der Nummer 07720 / 85000, beim Polizeirevier Schwenningen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell