PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen
Landkreis Tuttlingen) Unfall beim Abbiegen (22.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Abbiegevorgang von der Straße "Untere Vorstadt" auf die "Untere Hauptstraße" ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Gegen 14:30 Uhr übersah ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer während des Abbiegens einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen in einem Seat. Auf der Einmündung folgte der Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 Euro nach sich zog. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren