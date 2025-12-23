Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Unfall beim Abbiegen (22.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Bei einem Abbiegevorgang von der Straße "Untere Vorstadt" auf die "Untere Hauptstraße" ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Gegen 14:30 Uhr übersah ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer während des Abbiegens einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen in einem Seat. Auf der Einmündung folgte der Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 Euro nach sich zog. Der Seat musste abgeschleppt werden.

