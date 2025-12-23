POL-KN: (Tuttlingen
Landkreis Tuttlingen) Unfall beim Abbiegen (22.12.2025)
Tuttlingen (ots)
Bei einem Abbiegevorgang von der Straße "Untere Vorstadt" auf die "Untere Hauptstraße" ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Gegen 14:30 Uhr übersah ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer während des Abbiegens einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen in einem Seat. Auf der Einmündung folgte der Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden in Höhe von circa 22.000 Euro nach sich zog. Der Seat musste abgeschleppt werden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell