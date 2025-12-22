Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Acht Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus (22.12.2025)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

An der Straße "Rösleplatz" ist es am Montagmittag, gegen 12 Uhr, zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im Keller des Hauses ein Feuer aus, welches sich im Anschluss ausbreitete. Passanten halfen Bewohnern beim Verlassen des Gebäudes. Dabei verletzten sich sieben Personen leicht und eine schwer. In Rettungswagen kamen sie in Krankenhäuser. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell