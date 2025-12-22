Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Lkr. Konstanz) - Schaufensterscheiben zweier Geschäfte beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (21.12.2025)

Singen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben sich in der Erzbergerstraße Sachbeschädigungen an den Schaufensterscheiben zweier Geschäfte ereignet.

Gegen 05.00 Uhr beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe des TEDi und hinterließen dort ein etwa ein Quadratmeter großes Loch. Zudem verursachten sie einen Riss in der Scheibe eines nahegelegenen Imbissbetriebes.

Vor dem Gebäude lag ein Mülleimer mit Aschenbecher, der möglicherweise im Zusammenhang mit den Beschädigungen steht. Zudem lagen beim Eintreffen der Polizei Stühle vor dem Eingangsbereich des Imbisses verteilt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Bereich der Erzbergerstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell