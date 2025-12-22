Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach

Lkr. Konstanz) - Unbekannte beschädigen Haus und zwei Fahrzeuge - hoher Sachschaden (21.12.2025)

Aach (ots)

In der Nacht auf Sonntag hat sich in der Habsburgerstraße eine Sachbeschädigung an einem Wohnhaus sowie an zwei abgestellten Fahrzeugen ereignet.

Im Zeitraum zwischen 01.00 Uhr und 03.30 Uhr beschädigten Unbekannte zunächst eine Fensterscheibe eines Wohnhauses. An einem abgestellten Wohnmobil schlugen sie die Frontscheibe ein und zerkratzten an einem schwarzen Mitsubishi Eclipse die Motorhaube sowie die gesamte Beifahrerseite. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Wahrnehmungen im Bereich der Habsburgerstraße gemacht haben, sich beim Polizeirevier Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0 zu melden.

