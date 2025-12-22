Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Lkr. Konstanz) - Spendenbetrug auf dem Wochenmarkt - Polizei warnt vor Masche (20.12.2025)

Radolfzell (ots)

Am Samstag hat sich auf dem Wochenmarkt ein Vorfall ereignet, bei dem eine unbekannte Frau unter dem Vorwand einer Spendensammlung versucht hat, Geld zu erlangen.

Gegen Vormittag sprach die Frau mehrere Marktbesucher an und bat nonverbal um eine Geldspende für einen angeblichen wohltätigen Zweck. In diesem Zusammenhang legte sie eine Unterschriftenliste vor, auf der bereits mehrere Namen und Geldbeträge eingetragen waren. Als ein Marktbesucher eine Legitimation verlangte, brach die Frau die Situation ab und entfernte sich vom Marktgelände. Kurz darauf mischte sich eine weitere unbekannte Person ein, wodurch sich die Situation zuspitzte. Beide Personen verließen anschließend den Bereich.

Nach derzeitiger Einschätzung handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche, bei der durch vermeintliche Spendensammlungen Vertrauen erzeugt und zur Geldübergabe bewegt werden soll.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang:

- Seriöse Spendensammlungen erfolgen nicht spontan und nicht ohne offizielle Legitimation - Geld sollte nicht an unbekannte Personen übergeben werden - Bei Zweifeln empfiehlt es sich, die Polizei zu verständigen

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und hilfreiche Verhaltenstipps stellt die Polizei unter www.polizei-beratung.de zur Verfügung.

Personen, die am Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt ähnliche Beobachtungen gemacht haben oder selbst angesprochen wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 95066-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell