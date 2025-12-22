Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, K 5709

Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter nach Unfall (20.12.2025)

VS-Schwenningen - K 5709 (ots)

An der Einmündung der Kreisstraße 5709 und der Straße "Außenring" hat sich bei einem Unfall am Samstag eine 49-Jährige leichtverletzt. In Richtung Nordstetten unterwegs missachtete die Hyundai-Fahrerin an der Einmündung beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 30-Jährigen in einem VW. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Wagen mussten mit einem Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell