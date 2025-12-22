PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, K 5709
Schwarzwald Baar Kreis) Ein Leichtverletzter nach Unfall (20.12.2025)

VS-Schwenningen - K 5709 (ots)

An der Einmündung der Kreisstraße 5709 und der Straße "Außenring" hat sich bei einem Unfall am Samstag eine 49-Jährige leichtverletzt. In Richtung Nordstetten unterwegs missachtete die Hyundai-Fahrerin an der Einmündung beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 30-Jährigen in einem VW. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Unfallverursacherin leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Beide Wagen mussten mit einem Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 22.12.2025 – 12:15

    POL-KN: (Tuttlingen / Landkreis Tuttlingen) Körperverletzung durch Pfefferspray (20.12.2025)

    Tuttlingen (ots) - Ein 23-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Pfefferspray einen 39-Jährigen verletzt. Zwischen den Beiden kam es, gegen 3:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung im Außenbereich einer Gaststätte an der Königstraße. Im Zuge der Streitigkeit zog der junge Mann ein Pfefferspray und sprühte seinem Gegenüber ins Gesicht. Er ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 09:57

    POL-KN: (A81, Horb am Neckar) Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Polizei sucht Zeugen (20.12.2025)

    A81 / Horb am Neckar (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg gekommen. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Rottenburg und wechselte plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Ein von hinten herannahender Fahrer eines BMW musste eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren