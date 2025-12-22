Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Landkreis Tuttlingen) Körperverletzung durch Pfefferspray (20.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein 23-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Pfefferspray einen 39-Jährigen verletzt. Zwischen den Beiden kam es, gegen 3:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung im Außenbereich einer Gaststätte an der Königstraße. Im Zuge der Streitigkeit zog der junge Mann ein Pfefferspray und sprühte seinem Gegenüber ins Gesicht. Er konnte wenig später durch die Polizei in einer anderen Gaststätte festgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell