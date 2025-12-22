POL-KN: (Tuttlingen
Landkreis Tuttlingen) Körperverletzung durch Pfefferspray (20.12.2025)
Tuttlingen (ots)
Ein 23-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Pfefferspray einen 39-Jährigen verletzt. Zwischen den Beiden kam es, gegen 3:30 Uhr, zu einer Auseinandersetzung im Außenbereich einer Gaststätte an der Königstraße. Im Zuge der Streitigkeit zog der junge Mann ein Pfefferspray und sprühte seinem Gegenüber ins Gesicht. Er konnte wenig später durch die Polizei in einer anderen Gaststätte festgenommen werden.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell