POL-KN: (Oberndorf a.N., Lkr. RW) Unbekannter zerkratzt abgestellten PKW (20.12.2025)

Oberndorf (ots)

Am Samstag in der Zeit von 13.00 bis 13.15 Uhr ist es in der Neckarstraße auf dem Parkplatz eines Discounters zu einer Sachbeschädigung an einem VW gekommen. Bislang unbekannter Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite an dem ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07423 81010, mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen.

