Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Landkreis Tuttlingen) Auto prallt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt (19.12.2025)

Aldingen (ots)

Eine schwer verletzte Person sowie ein Fahrzeug mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles zur Mittagszeit auf der K5911.

Ein 27-jähriger Mann fuhr gegen 12.40 Uhr von Aldingen in Richtung Trossingen. Hierbei kam er mit seinem VW-Passat nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien und kam schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beim Fahrer konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,9 Promille festgestellt werden. Zur Höhe des Flurschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell