POL-KN: (Allensbach, Landkreis Konstanz) Unfall im Baustellenbereich fordert eine leicht verletzte Person (20.12.2025)

Allensbach (ots)

Eine leichtverletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Ein 63-jähriger Mann fuhr gegen 00:30 Uhr mit seinem Fiat 500 die B33 von Konstanz in Richtung Singen. Am Ende des Baustellenbereiches, auf Höhe Allensbach-Mitte, kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überfuhr die Leitplanke und kam letztendlich auf der Gegenfahrbahn mit der Fahrzeugseite zum Liegen. Hierbei wurde er eingeschlossen. Die Feuerwehr Allensbach befreite den Fahrer, welcher leicht verletzt wurde. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme ab der Anschlussstelle Allensbach-West/Markelfingen abgeleitet.

