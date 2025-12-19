Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81

Lkr. Konstanz) - Kontrolle auf der A81 - Sprinter stark überladen - Weiterfahrt untersagt (18.12.2025)

Engen, A81 (ots)

Am Donnerstagvormittag ist an der Rastanlage Hegau Ost auf der Autobahn 81 Mercedes Sprinter aufgrund einer offensichtlichen Überladung einer Kontrolle unterzogen worden.

Der Sprinter war stark eingefedert und die Reifen der Hinterachse wiesen eine ungewöhnliche Ausbuchtung auf. Eine genauere Untersuchung ergab, dass die Blattfedern der Hinterachse nach oben durchgebogen waren, was auf eine deutliche Überlastung hinwies.

Ein erster Wiegeversuch musste aufgrund einer Überlastung abgebrochen werden. Auf einer geeichten Brückenwaage im nahegelegenen Kieswerk wurde ein Bruttogewicht von 6.940 kg ermittelt, was eine Überladung von 97,7 % und 3.420 kg über dem zulässigen Gesamtgewicht von 3.500 kg darstellt.

Aufgrund der massiven Überladung und der erkennbaren Gefahr für die Verkehrssicherheit musste die Weiterfahrt des Sprinters untersagt und eine Teilentladung angeordnet werden.

Der 26-jährige Fahrer muss nun mit einem ordentlichen Bußgeld rechnen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell