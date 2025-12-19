POL-KN: (Wehingen
Lkr. Tuttlingen) - Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg zugunsten der Nachsorgeklinik Tannheim am 30.01.2026 in der Schlossberghalle Wehingen
Ein Dokument
Wehingen (ots)
Am Freitag, dem 30. Januar 2026, um 20 Uhr gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Schlossberghalle in Wehingen ein Benefizkonzert. Die Veranstaltung wird durch den Förderverein der Realschule Gosheim-Wehingen e.V. organisiert und kommt der Nachsorgeklinik Tannheim zugute.
Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Dirigiert wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell