Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) - Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg zugunsten der Nachsorgeklinik Tannheim am 30.01.2026 in der Schlossberghalle Wehingen

Ein Dokument

Wehingen (ots)

Am Freitag, dem 30. Januar 2026, um 20 Uhr gibt das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg in der Schlossberghalle in Wehingen ein Benefizkonzert. Die Veranstaltung wird durch den Förderverein der Realschule Gosheim-Wehingen e.V. organisiert und kommt der Nachsorgeklinik Tannheim zugute.

Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg zählt zu den renommiertesten Berufsblasorchestern Europas. Das hohe musikalische Niveau und die stilistische Vielseitigkeit machen das Orchester zu einem begehrten Gast. Mit unzähligen Benefiz-, Gala- und Kirchenkonzerten tragen die Musiker den "guten Ton der Polizei" ins In- und Ausland. Dirigiert wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Prof. Stefan R. Halder.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell