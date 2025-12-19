Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Nächtliche Schüsse auf der Villinger- und Grabenäckerstraße (18.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Anwohner der Villinger Straße haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 2:30 Uhr Schussgeräusche gehört. Zu nächtlicher Stunde konnten zunächst keine Auffälligkeiten am Ort des Geschehens festgestellt werden. Doch als zwei dortige Autohäuser am Vormittag ihre Türen öffneten, stellten sie beschädigte Fenster und Autos fest. Im Bereich der Straße fand die Polizei Patronenhülsen. Der Schaden an den Autos kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen. Der Hintergrund der Tat ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die vom Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen geführt werden. Hierzu erbittet die Polizei Hinweise zu dem ungewöhnlichen Vorgang, die unter der Telefonnummer 07720 / 85000, gemeldet werden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell