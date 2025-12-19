Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, L 177

Lkr. Rottweil) - Auto streift VW einer 54-Jährigen und fährt weiter: Polizei bittet um Hinweise (18.12.2025)

Hardt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom späten Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 177 zwischen Hardt und Königsfeld.

Eine 54-jährige Frau war gegen 17:30 Uhr mit ihrem VW in Richtung Kreisgrenze unterwegs. In einer engen Linkskurve kam ihr ein bislang unbekanntes Auto entgegen und schnitt die Kurve, sodass sich die Fahrzeuge streiften. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Hardt fort. Zeugenhinweise zu dem vermutlich an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigten Auto nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 949500, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell