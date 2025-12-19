PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt, L 177
Lkr. Rottweil) - Auto streift VW einer 54-Jährigen und fährt weiter: Polizei bittet um Hinweise (18.12.2025)

Hardt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht vom späten Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 177 zwischen Hardt und Königsfeld.

Eine 54-jährige Frau war gegen 17:30 Uhr mit ihrem VW in Richtung Kreisgrenze unterwegs. In einer engen Linkskurve kam ihr ein bislang unbekanntes Auto entgegen und schnitt die Kurve, sodass sich die Fahrzeuge streiften. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Hardt fort. Zeugenhinweise zu dem vermutlich an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigten Auto nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 949500, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren