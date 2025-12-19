Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Nachtragsmeldung: Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfall zwischen 70-jährigem Autofahrer und E-Scooter (18.12.2025)

Tuttlingen (ots)

Gestern haben wir über einen Verkehrsunfall zwischen einem 70-jährigen Mercedes-Fahrer und einem 15-jährigen E-Scooter-Fahrer vom Donnerstagmittag berichtet.

Siehe: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6182594

Die Polizei in Tuttlingen bittet nun Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

