POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Gewalttat am Zähringerplatz - 18-Jähriger verletzt 18-Jährigen mit Messer (17.12.2025)

Konstanz (ots)

Am Mittwochabend ist es im Bereich des Zähringerplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 18-Jährigen gekommen, bei der einer der beiden seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt hat.

Der Täter zog ein Messer und versuchte, dem ihm bekannten 18-Jährigen damit einen Stich im Halsbereich zuzufügen. Dieser konnte dem Angriff größtenteils ausweichen, erlitt jedoch eine Stichverletzung am Oberarm. Nach dem Angriff entfernte sich der Täter zunächst in unbekannte Richtung.

Der Verletzte wurde noch vor Ort medizinisch versorgt, eine weitere Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig.

Durch den schnellen Einsatz der Polizei konnte der Täter kurze Zeit später festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Konstanz Haftbefehl wegen dringenden Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 18-Jährigen. Der Haftbefehl wurde am Donnerstag in Vollzug gesetzt. Der Beschuldigte befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz dauern an.

